Vroedvrouw deels schuldig aan dood van pasgeboren Ryvana, gynaecoloog gaat vrijuit: “Heb ik hier zeven jaar voor gevochten?”

Barman Robin (25) ontwaakt uit coma en revali­deert na zwaar ongeval in centrum Gent: “Ik heb de Overpoort toch gemist, ja”

Zes weken ligt Robin Janssens (25), de fietser die eind maart levensgevaarlijk gewond raakte bij een zwaar verkeersongeval in het centrum van Gent, al in het ziekenhuis. De helft van die periode was hij in coma. “Ik heb ongelofelijk veel geluk gehad”, beseft de barman uit Overpoort, die in Oostende woont. “Maar eind mei wil ik weer achter de bar staan. Ik ben die ziekenhuismuren meer dan beu.”