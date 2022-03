Vrijwilligers leggen niet minder dan dertig geveltuinen aan in een dag: “Het hitte-eilandeffect tegengaan”

Op het einde van de dag zal Zwijnaarde er een heel stuk groener uitzien. Meer dan twintig vrijwilligers van De Geveltuinbrigade en lokale bewoners kwamen wat vroeger uit hun bed om dertig geveltuintjes aan te leggen in een dag. Dit in het kader van het wijkbudgetproject ‘200 groene acties in Zwijnaarde’. Buurtbewoners Mike Debrie en Tineke Cartreul kregen daarvoor 18.500 euro van Stad Gent. “De groene ruimte in Zwijnaarde staat erg onder druk”, legt Tineke uit. “Gebrek aan groen verhoogt het hitte-eilandeffect tijdens warme zomers. Met meer bomen, perken en geveltuintjes op tientallen plaatsen willen we dat tegengaan.”