Vrijwilligers halen 170 kilo afval uit de Leie, waaronder het kadaver van een ree

Pure nostalgie: Eclips TV zendt uitreiking van Tony Fakkel Award aan Bobby Setter in 2006 uit. “Was een legendari­sche show”

Het jongere leespubliek zal het in Keulen horen donderen als het over Tony Fakkel gaat, maar deze Gentenaar was in zijn tijd een entertainer pur sang, en de oprichter van het Zuidzee Trio in 1950. Toen Fakkel 1988 overleed, begonnen zijn zonen Tony jr en Patrick met de jaarlijkse uitreiking van de Tony Fakkel Award, aan een verdienstelijk persoon uit de showbizz. De uitreiking van 2006 werd verfilmd, en wordt nu als documentaire getoond.