Vrijwilligers Balenmagazijn verzamelen zwerfvuil voor Gentse Gruute Kuis

Gent 800 Griekse voetbalsup­por­ters verkennen Gentse binnenstad: “Vanaf Korenmarkt wandelen ze naar stadion”

KAA Gent speelt donderdagavond de terugmatch in de Conference League tegen het Griekse PAOK. De Buffalo’s moeten een 1-0 verlies zien goed te maken om door te stoten naar de kwartfinales. De steun van de supporters kunnen ze dus goed kunnen gebruiken, maar zij zijn niet de enige die hun ploeg naar de overwinning zullen schreeuwen. Maar liefst 800 Griekse supporters worden verwacht in het stadion. Maar eerst genieten zij van een zonnige namiddag in het centrum van Gent.

17 maart