Vrijspraak voor student (22) na klacht wegens verkrachting: “Verklaring van slachtoffer strookte niet geheel met werkelijkheid”

Bestuurder uit bestelwa­gen geslingerd bij ongeval: stilstaand verkeer E40 tussen Oordegem en Merelbeke

Het werd donderdag een zware avondspits in de richting van de kust na een ongeval op de E40 in Merelbeke. Daar ging een bestelwagen omstreeks 17.10 uur over de kop, waarna het voertuig in de middenberm belandde. Een inzittende werd uit het voertuig geslingerd en raakte zwaargewond.