Vriestemperaturen dit weekend, nachtopvang is goed voorbereid

Zo koud als eind 2022 zal het niet snel meer worden, maar stilzitten bij vriestemperaturen kan dramatische gevolgen hebben. Dus probeert de stad Gent zoveel mogelijk dak- en thuislozen ‘s nachts een warm bed aan te bieden. “De huidige capaciteit van 69 bedden is tot nu toe toereikend, er is nog geen enkele weigering gebeurd. Gemiddeld waren er in december 51 bedden per nacht bezet, het maximum is 64, het minimum 37", wist Rudy Coddens (Vooruit).

Nachtopvang is tijdelijk

Maar als het kwik onder nul gaat, kan dat aantal oplopen. Daarom zijn er ook tien noodbedden voorzien, maar die zijn nog niet nodig geweest. Sowieso zet de stad stevig in op langetermijnoplossingen. Wie gebruik maakt van de nachtopvang, moet op gesprek bij het OCMW om te kijken of er andere oplossingen zijn. Voor gezinnen worden er momenteel vier woningen voorzien en dat betekent dat er extra capaciteit is. “Een aantal veelgebruikers is intussen geholpen in andere opvangvormen zoals Opvang en Oriëntatie in het Leeuwenhof”, voegt Coddens nog toe.

Opvallend: de laatste tijd zijn erg veel mensen met een psychiatrisch probleem klant bij de nachtopvang. “Dit maakt het niet gemakkelijk voor het personeel, noch voor andere gebruikers van de nachtopvang. Deze mensen hebben nood aan andere zorgvormen. Hierover zullen we opnieuw signalen geven aan de bovenlokale overheden”, zegt Coddens.

Niet uit Gent?

Toch wordt niet iedereen elke nacht geholpen. Wie geen binding heeft met Gent, wordt doorverwezen naar een eigen lokaal OCMW, als dat kan. Het ging tot nu toe over 26 mensen. Andersom zijn er ook 19 mensen die onbereikbaar zijn, maar wel gekend staan als vaste klanten bij de nachtopvang. Dat is zorgwekkend.

Wie geweigerd wordt voor de nachtopvang, heeft vaak een ‘sanctie’ gekregen. Dat betekent dat ze zich niet gemeld hebben bij het OCMW voor een tweewekelijks gesprek. Het kan ook dat ze op een verkeerd moment inbellen om een bed te ‘boeken’, of ze niet afgebeld hebben de dag voordien. Wie een bed reserveert, moet namelijk wel degelijk dat bed innemen. Wie zich agressief gedraagt, moet ook op herstelgesprek voor die opnieuw naar de nachtopvang kan.

Goed nieuws

Tenslotte was er ook nog relatief goed nieuws: tien dakloze jongeren hebben duurzaam onderdak gevonden, mét begeleiding. “In het najaar 2022 startte dan weer de bouw van de elf robuuste woningen voor chronisch daklozen in het kader van Housing First. Zo blijven we investeren in daklozen en willen we de huisvestingsgerichte benadering verder ontplooien”, aldus Coddens.

