Vriendjes leggen knuffels neer aan huis in Gent waar kleuter, zusje en papa stierven tijdens brand

Astrid wil 135.000 euro inzamelen voor een ‘staprobot’ voor het UZ Gent: “Dochter Ella én andere kinderen kans geven weer te lopen”

Drie jaar oud was kleine Ella, toen bleek dat ze een tumor op haar ruggenwervel had. Sindsdien zit de intussen 18-jarige jongedame in een rolstoel. Toch is het niet onmogelijk dat ze ooit weer enkele stappen kan zetten. Daarvoor zou ze moeten trainen met een ‘exoskelet’, een soort staprobot, maar die heeft het revalidatiecentrum van het UZ Gent niet. En dus zamelt Ella’s mama Astrid Campens nu geld in om er één te kopen, voor Ella en alle andere kinderen daar.