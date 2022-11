Vrienden vormen bruine kroeg om tot koffiehuis: “De buren konden niet wachten tot we open gingen”

Het is heerlijk vertoeven in Patron, de nieuwste koffiebar van Gent, op de hoek van de Londenstraat en de Chocoladesteeg. Het eerste wat opvalt als je er binnen stapt – buiten de bakken licht – is de houten toog achteraan, voor de betegelde wand. Ervoor staan ronde en vierkante tafels met schoolstoelen aan, tegen de muur een lange houten bank. Tegen het raam zitten, met zicht op het Voorhavenpark, kan ook.

“Vroeger was dit een bruine kroeg”, vertelt Frances (officieel Francesca). “De eigenaar van het gebouw heeft het volledig verbouwd, wij hebben het ingericht.” Met succes. Frances en Jonas leerden elkaar kennen door beide in koffiebar Or te werken. Jonas had toen al tien jaar als opvoeder gewerkt. “We droomden beiden van een eigen koffiebar, maar we hadden beiden het lef niet om het alleen op te starten”, blikt Jonas terug. “Waarom het niet samen doen? We zitten op hetzelfde level en we vullen elkaar perfect aan. Ik ben gebeten door koffie en smaak in het algemeen, Frances houdt van gasten ontvangen.”

Volledig scherm Heerlijk vertoeven in koffiehuis Patron. © Jill Dhondt

Open deur

Over samen in zee gaan, twijfelden ze amper. Over de naam van hun ‘baby’ daarentegen. “Na lang nadenken kwamen we op Patron uit en dat vonden we wel leuk klinken. Je kan het uitspreken in elke taal en toch blijft het volks. Het straalt ook sfeer en gastvrijheid uit, wat we heel belangrijk vinden. Iedereen is hier welkom: van hippe vogels over jonge gezinnen tot mensen die hier al heel hun leven wonen.” Een weerspiegeling van de wijk dus.

Jonas woont aan de Rooigemlaan, Frances in Ledeberg, maar het duo koos heel bewust om hun koffiebar in de Muide te openen. “De buurt is volop aan het opleven en toch is het quasi onontgonnen terrein”, vertelt Frances. “Er is amper horeca. Daarom gaan we koffie, ontbijt, bruch, lunch én apero aanbieden. Te beginnen met koffie, ontbijt en één keer per week aperitief. De rest gaan we gestaag opbouwen. We hebben al heel wat bezoek gehad van de buren tijdens de opbouw en die konden niet wachten tot we opengingen.”

Over een tweetal weken zullen Frances en Jonas ook uitpakken met lunch – boterhammen, salades en soep. In de loop van december zal je hier ook terecht kunnen voor een uitgebreide brunch. Maar vanaf morgen kan je er al langskomen voor heerlijke koffie (van Or uiteraard), chocomelk, chai latte, thee, huisgemaakte limonade, vers geperst sinaasappelsap, natuurwijn, bubbels, ontbijtkoeken, yoghurt met fruit en granola, scones met mascarpone en jam, bananenbrood, een gekookt eitje met soldaatjes, taart en zoveel meer lekkers.

