Vrienden brengen eerbetoon met bloemen aan overleden motorrijder op plaats ongeval in Laarne

IN BEELD: Waterspek­ta­kel Portus Ganda opent Gentse Feesten

Op het Veermanplein, aan de waterkant van het Van Eyck-zwembad openen de Gentse Feesten met een heuse watershow. Het waterspektakel is een creatie van zes Nederlandse en Duitse kunstenaars die alle ventielen en kranen handmatig bedienen. Dekenin van de Vlasmarkt An Ghyselinck en haar man Gerald staan in voor de soundtrack.