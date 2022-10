Vrachtwagenchauffeur ramt twee bruggen op half uur tijd met te hoge lading: “Was pas twee dagen aan het werk”

In de veronderstelling dat hij reglementair aan het rijden was, botste de vrachtwagenchauffeur, die amper twee dagen aan het werk was bij het bedrijf, op een half uur tijd maar liefst twee keer tegen een brug. Dat gebeurde eerst in Brugge en vervolgens in Drongen. “Mijn cliënt reed rond in de veronderstelling dat hij in orde was. Hij was slechts twee dagen in dienst en kreeg niet de correcte opleiding. Wij vragen hiervoor de vrijlating", klonk het overtuigd bij zijn advocaat.