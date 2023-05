Vrachtwagenbestuurder gereanimeerd nadat hij onwel wordt op kruispunt aan Meulestedebrug

Drukke steenweg in Drongen wordt ‘regionale weg’: “Géén twee rijvakken meer in elke richting”

Eén rijvak in elke richting in plaats van de twee rijvakken vandaag: binnen enkele jaren kan het realiteit zijn op de Deinsesteenweg (N466). Na druk uit de buurt kleurt de Vlaamse overheid de steenweg in als regionale weg. En dat is belangrijker dan je denkt.