Vrachtwagen verliest lading smeermiddel tussen Gentse haven en Drongen: brandweer waarschuwt voor gladde wegen

Gent Zeg niet dat het een grote rotonde is: voortaan maakt dit ‘turbover­keers­plein’ het Eu­ro-Silokruis­punt in Gent vlotter én veiliger

Het kruispunt Euro-Silo, één van de belangrijkste verkeersknooppunten in Gent, is sinds dinsdag een pak veiliger en vlotter voor het verkeer. Het is dan ook niet langer een kruispunt, maar wel een uit de kluiten gewassen rotonde die de bouwers graag een ‘turboverkeersplein’ noemen. Een primeur voor ons land, overigens. En dan wil u natuurlijk weten wat daar dan zo bijzonder aan is.

19:47