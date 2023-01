Vrachtwagen verliest lading aarde op R4

Gent WEERBE­RICHT. In Gent kans op overwegend bewolkt weer vanochtend

’s Ochtends valt er een beetje sneeuw in Gent rond 5 uur. Later op de dag, rond 13 uur, maakt de sneeuw plaats voor regen bij maximaal 5 graden, de wind is matig en komt uit het zuidwesten.

9:27