Vrachtwagen van Delhaize rijdt voor zoveelste keer in gevel van meubelwinkel Ihlas Home tijdens manoeuvreren

GentFamiliebedrijf Ihlas Home, gevestigd in de Wondelgemstraat en gespecialiseerd in decoratie en meubels, is al meer dan 30 jaar een vaste waarde in Gent. Anderhalf jaar geleden openden ze zelfs een tweede vestiging, naast de Proxy Delhaize op de Brugsesteenweg. De vrachtwagens die de supermarkt bevoorraden, zorgen echter voor problemen.

“Het is niet de eerste keer dat we zoiets meemaken”, zegt Özlem Kahya, zaakvoerster van beide vestigingen. Zij nam de winkel van haar ouders over, nadat die Ihlas Home in 1990 uit de grond stampten. Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot een grote naam in het Gentse. Uitvalsbasis is nog steeds de Wondelgemstraat, maar in mei 2021 opende een nieuwe vestiging, langs de Brugsesteenweg.

De winkel is er gelegen naast de Proxy Delhaize, en dat zorgt maar dan eens voor problemen. “De vrachtwagenchauffeurs schatten hun manoeuvre niet altijd goed in, waardoor ze al meermaals tegen de winkel beland zijn. We hebben al een nieuwe regenpijp gezet, onze poort die voor onze ingang staat werd onlangs nog maar stukgemaakt en dinsdag was het opnieuw prijs.”

Bij het parkeren ramde de chauffeur van een vrachtwagen van Delhaize de glazen deur van de ingang, wat resulteerde in een gebroken raam. “Het was verschieten toen we het zagen, want het leek wel alsof iemand had ingebroken", zegt Özlem. “We hopen dat er snel een oplossing komt. Maar intussen houden we de winkel gewoon open. Ook vandaag is iedereen welkom.”

Volledig scherm Voor de zoveelste keer reed een vrachtwagen tegen in de gevel van de winkel. © DVEG

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.