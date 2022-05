Voorstel indienen bij de gemeenteraad? Stad deelt advies uit om drempel te verlagen en de Gentenaar krijgt het laatste woord

GENTWie een voorstel heeft voor de gemeenteraad, moet sinds kort nog slechts 1.000 handtekeningen verzamelen. Dat verlaagt de drempel, maar al te vaak moet er aan de verwoording gesleuteld worden, of is de gemeenteraad gewoon niet bevoegd. Daarom krijgen indieners nu automatisch advies van de voorzitter.

Je zal het maar aan de hand hebben: dan haal je 1.000 handtekeningen van Gentenaars ouder dan 16 op, laat je je agendapunt op de gemeenteraad zetten en hoor je daar dat de gemeenteraad niet bevoegd is. Twee van de drie keren dat een burgervoorstel dit jaar voorkwam, gebeurde exact dat. Daarom krijgen burgers die een voorstel indienen vanaf nu advies van de voorzitter van de gemeenteraad. Dat kan over bevoegdheden gaan, maar ook over een juiste formulering van de vraag.

Onbevoegd en onbesproken

Voor september van dit jaar moest je een handtekening verkrijgen van 1 procent van de Gentenaars boven de 16. Dat waren er toen ruwweg 2.650. Sinds september is de drempel verlaagd en volstaat 1.000 handtekeningen. Dat is een succes: al drie keer brachten Gentenaars een onderwerp naar de gemeenteraad. Maar al twee van die drie keren werden de indieners naar huis gestuurd zonder antwoord. Dat gebeurde bij een agendapunt over Het Pand en over studentenhomes in de Holstraat.

“Op basis van die ervaring weten we nu dat het niet zo eenvoudig is om te weten wat er onder de bevoegdheden van de stad valt en hoe je zo’n vraag nu net met stellen”, klinkt het bij gemeenteraadsvoorzitter Christophe Peeters (Open Vld). “Als er een vraag binnen komt, zullen we overleggen met de juridische dienst van de stad om hen te assisteren”.

Het laatste woord

De twee afgewezen voorstellen kregen trouwens nog een tweede leven. Over Het Pand werd in verschillende commissies nog gepalaverd en daar is nu een participatief traject aan de gang. Er komt ook een themacommissie op verplaatsing op locatie in oktober over de studentenhomes in de Holstraat. “We hebben die zorgen van de burgers natuurlijk gehoord”. Over een derde topic, vrijheid van protest, werd wel gepraat op de vergadering.

Het advies is niet de enige wijziging: burgers krijgen ook nog een slotwoord. “Gent is altijd een pionier geweest op het vlak van burgerparticipatie. Het eenvoudiger maken om een burgervoorstel in te dienen, past in die traditie. Met de invoering van een voorafgaand advies willen we zoveel mogelijk burgervoorstellen tot op de raad laten doorstromen. Burgers krijgen voortaan ook het laatste woord bij de bespreking van een burgervoorstel. Het is ons echt menens met burgerparticipatie", zegt Peeters daarover.

Met de invoering van het slotwoord kan je, na het politieke debat in de raad, de raadsleden nog een laatste keer proberen te overtuigen van je voorstel. Nadien volgt de stemming.