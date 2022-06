Voormalige uitbaatster van kinderdagverblijf 't Sloeberhuisje blijft in de cel

Gents hotel scoort plek in top 500 ter wereld: “Onze gasten zich speciaal laten voelen, daar doen we het voor”

1898 The Post in hartje Gent is door het toonaangevende Amerikaanse Travel + Leisure-magazine opgenomen in zijn lijst van 500 beste hotels. Het blinkt in de lijst tussen internationale kleppers zoals Le Bristol in Parijs en Joali Beling in de Malediven. Wij zochten uit wat 1898 The Post zo bijzonder maakt. “Voor een Gentenaar is deze kamer de meest romantische plaats ter wereld.”

14 juni