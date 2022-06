Voormalige fitnesskoning veroordeeld tot ‘maar’ 10 maanden met uitstel door gebrekkig onderzoek

Vande Vyvere richtte in de jaren ’90 Passage Fitness First op en kreeg toen als marktleider in België de bijnaam ‘de fitnesskoning’. Hij startte ook de budgetketen JustFit op, maar deed de firma’s later van de hand. De man had de reputatie van een succesvol zakenman, maar in 2019 werd hij samen met zijn partner aangehouden voor oplichting, witwassen, valsheid in geschrifte en bedrieglijk onvermogen. Voor de correctionele rechtbank eisten twintig gedupeerden een schadevergoeding.