Voormalig ‘Seniotel’ aan de Zuid wordt opvangplaats voor 125 Oekraïense vluchtelingen

GentVanaf september krijgt Gent er een nieuwe opvanglocatie voor Oekraïeners bij. In de Hofstraat, vlakbij de Zuid, moeten zo’n 125 oorlogsvluchtelingen onderdak vinden. De Stad huurt er een leegstaand ‘hotel’ voor senioren. Kostprijs: 26.500 euro per maand.

Volgens de laatste cijfers verblijven er in Gent 1.003 Oekraïense vluchtelingen. Hen allemaal onderdak geven, is geen eenvoudige klus. Zo is er een uitstroom van mensen die werden opgevangen via #Plekvrij. Midden augustus woonden er nog 332 Oekraïners in bij Gentse gezinnen. Maar dat aantal neemt gestaag af, bevestigde burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD).

Intussen komen er nog steeds Oekraïners aan. Om hen te helpen, opent begin september een nieuwe opvangplaats in de Hofstraat. Voor 26.500 euro per maand gaat de Stad Gent er het voormalige Seniotel Artevelde huren. In de assistentiewoningen verbleven vroeger senioren -al dan niet tijdelijk- maar het gebouw staat al even leeg.

Zo’n 125 Oekraïeners moeten er -minstens tot juni- een dak boven het hoofd krijgen. Gratis is dat niet: per appartement -35 in totaal- vraagt de Stad Gent 591 euro huur. Ook krijgt de Stad Gent eenmalig 1.000 euro per vluchteling van de Vlaamse overheid. Op die manier zal het project de Stad -inclusief 186.000 euro aanpassingswerken aan het gebouw- in totaal zo’n 200.000 euro kosten. Bovenop dat bedrag komt ook nog eens 360.000 euro voor de begeleiding van de vluchtelingen.

Volledig scherm In dit gebouw in de Hofstraat worden vanaf september 125 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. © Cedric Matthys

Nooddorp in Oostakker

Het voorstel wordt woensdag besproken op de gemeenteraad. Ook de andere projecten zullen dan ongetwijfeld ter sprake komen. Zo biedt de Stad Gent al onderdak in het Prinsenhof, in rusthuis Ter Rive en in containers aan de HoGent-campus Schoonmeersen.

Verder staat in Oostakker een groot nooddorp in de steigers. Daar moeten in de Eikstraat een 200-tal units verrijzen waar 600 Oekraïners terechtkunnen. Dat project staat voor de duidelijkheid los van de opvang in de Hofstraat. Zo wordt het nooddorp volledig betaald door de Vlaams overheid.

Normaal gezien moeten de eerste vluchtelingen er begin volgend jaar neerstrijken, al rijst er protest tegen de plannen. Een online petitie getiteld ‘Geen opvangdorp in de Eikstraat in Oostakker!’ werd al zo’n 250 keer ondertekend. Maar het Gentse stadsbestuur blijft achter het project staan. “Laat ons niet vergeten waar dit om draait”, zei burgemeester De Clercq eerder deze maand. “We bieden een thuis aan moeders en kinderen op de vlucht.”

