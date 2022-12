Voormalig chauffeur van De Lijn gooide leven helemaal om na stomdronken busrit: “Voor u staat een nieuw mens”

Gent Ambassa­deur (83) van de Gentse hotel­school overleden na meer dan 20 jaar vrijwilli­gers­werk: “Voor Robert waren de leerkrach­ten en leerlingen als familie”

Robert Mortier (83) werkte dertig jaar lang voor de reinigingsdienst van Stad Gent, en ook na zijn pensioen kon hij niet stil zitten. Als vrijwilliger in de Gentse hotelschool was hij meer dan twintig jaar lang elke weekdag present om allerlei klusjes te doen. “Robert stond altijd klaar voor ons”, zegt een aangeslagen directeur. Hij was geliefd bij de leerkrachten en de leerlingen.

20 december