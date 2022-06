Voorlopig ‘njet’ voor nieuwe supermarkten in Hoogpoort en Donkersteeg

GentDe plannen van Colruyt om in het leegstaande pand tussen de Hoogpoort en de Donkersteeg enkele supermarkten te vestigen, is op een ‘njet’ van de stad gebotst. Er zijn teveel elementen in het dossier die niet in orde zijn. Het huiswerk moet dus opnieuw, en dat kost tijd. Voorlopig dus geen Okay, Bio-Planet en Collect&Go in het hart van de stad.

Zowel het voormalige pannenkoekenhuis Gwenola in de Donkersteeg als de voormalige GB in de Hoogpoort staan al jaren leeg. In augustus zal het 5 jaar geleden zijn dat Marie-Christine Rogiest overleed, en samen met haar verdween ook haar beide Bretoense pannenkoekenhuizen ‘Gwenola’. Het pannenkoekenpand in de Donkersteeg werd opgekocht door kledingketen Vertigo, maar dat legde in de coronaperiode de boeken leeg. Ook in de Hoogpoort staat het pand van de voormalige GB al meer dan 5 jaar leeg. Enken in de Gentse Feesten kwam er leven in de brouwerij, met de FUBar van Tim Joiris. Gwenola en de GB lopen in elkaar door, en vormen zo een winkeloppervlakte van ruim 800 vierkante meter. En daar zag Colruyt wel brood in. Al jaren onderhandelen ze met de stadsdiensten om er hun plannen uit te voeren.

Volledig scherm Het gaat om deze enorme oppervlakte in de stad, vlakbij het Novotel dat ook in beide straten uitkomt © Cedric Matthys

Volledig scherm Het 800 vierkante meter grote winkeloppervlak tussen Hoogpoort en Donkersteeg © Cedric Matthys

Wilde binnentuin

In maart dienden ze effectief een bouwaanvraag in. Er zou een Okay komen in de Hoogpoort, met daarnaast ook een afhaalpunt voor Collect&Go. Aan de kant Donkersteeg zou dan een Bio-Planet komen. Boven de winkels werden 18 nieuwe appartementen voorzien, en in het midden zou een niet-toegankelijke, wilde binnentuin komen. De stad zag de plannen, en dan vooral het wonen-boven-winkels wel zitten, maar de buren niet zo. Die dienden bezwaren in tegen onder meer een nieuwe blinde muur die zou worden opgetrokken tussen de panden.

Uiteindelijk kon de stad niet anders dan de plannen negatief beoordelen. De bouwvergunning werd geweigerd, omwille van een hele reeks bezwaren. Watermaatschappij Farys en netbeheerder Fluvius waren niet akkoord, de brandtrap was niet reglementair, de appartementen zouden te klein zijn, en dan zijn er dus nog die buren met bezwaren over ramen en schouwen.

Tijd

Kortom, voorlopig is er dus geen sprake van nieuwe buurtsupermarkten in het hart van de stad. Colruyt kan wel een nieuwe - aangepaste - bouwaanvraag indienen, maar dat vergt sowieso veel tijd. En dus blijft de enorme ruimte voorlopig leeg staan. Zelfs de FUBar zal er niet meer zijn in de Gentse Feesten. Die moesten - omwille van de bouwplannen - op zoek naar een nieuwe stek en zullen de komende zomer in de ook nog steeds leegstaande voormalige Fnac in de Veldstraat te vinden zijn.

Volledig scherm Het voormalige pannenkoekenhuis Gwenola zou een Bio-Planet worden © Cedric Matthys

Volledig scherm De voormalige GB in de Hoogpoort zou een Okay annex Collect&Go worden © Cedric Matthys

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.