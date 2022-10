Voorlopig geen extra groendaken op bushokjes, hoewel de ‘proefexemplaren’ het goed doen

Gent Nostalgie troef: Vlaamse versie van Chicken Run te zien op groot scherm in Bijloke

Was je een kind in de vroege jaren 2000? Dan is de kans groot dat je de film ‘Chicken Run’ ontelbare keer gezien hebt. Wie nostalgisch is, kan de klassieker vanavond nog eens op het grote scherm bekijken in Kaskcinema op de Bijlokesite.

5 oktober