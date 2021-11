Voorbijgangers ontdekken lijk langs kant van de weg

Gent Géén gascentra­le in Vilvoorde, maar gascentra­le in Wondelgem mag wel uitbreiden

Minister Zuhal Demir (N-VA) geeft géén vergunning voor de gascentrale in Vilvoorde, maar in Wondelgem mogen er wel extra turbines komen. Omwonenden vrezen voor extra CO2-uitstoot. Of de bouw werkelijk zal doorgaan, is nog even afwachten.

