Voor wie niet zelf wil koken op Kerstmis en Nieuwjaar: 7 Gentse restaurants serveren afhaalmenu’s om je vingers bij af te likken

Gent Wat nu met de gronden van Huts? “Teruggeven kan niet, en het geld is al gebruikt. Wij overwegen cassatie”

Het hof van beroep heeft in een arrest de verkoop van 450 hectare OCMW-gronden in Zeeuws-Vlaanderen aan Fernand Huts nietig verklaard. Ook is beslist dat verkoop ‘ongedaan gemaakt’ moet worden. “Onmogelijk”, zegt de stad, “Want er zijn al gronden doorverkocht aan anderen én wij hebben het geld al gebruikt.” Hoe moet dit verder?

7:00