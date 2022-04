Voor tiende keer ingebroken in ontmoetingsplaats Open Huis bij Giñette (68): “Jongen van amper 10 jaar stond te zwaaien met een mes”

Maandagochtend kwam Ginette Van den Bossche zoals gewoonlijk om kwart na acht toe op de ontmoetingsplaats Open Huis langs de Hundelgemsesteenweg in Ledeberg, waar ze als uitbaatster werkt. Plotseling stond ze oog in oog met twee jonge knapen. “De oudste, een lange slungel, schat ik een jaar of 14. De kleinste was hoogstens 10 jaar oud.”

Mes uit ladekast

“Deze ochtend heb ik al gehuild. Het is ondertussen de tiende keer op enkele maanden tijd dat we slachtoffer zijn geworden van inbrekers. De negen voorgaande keren kwamen ze steeds binnen langs de achterdeur. Daar hebben we nu kettingen gehangen. Maandag kwamen ze gewoon binnen langs de voordeur aan de straatkant.” Veel hoop om de daders te vinden is er niet. “Van de stad Gent mogen we geen camera’s hangen om privacyredenen.” Al acht jaar baat Ginette het buurthuis uit, maar ze heeft er stilaan genoeg van. “Zo kan het echt niet verder. Dat weegt enorm op mij. Ik denk er sterk over na om er eind dit jaar de brui aan te geven", zucht ze, met tranen in haar ogen.