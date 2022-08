Voor romantici in hart en nieren: ‘hartjeshuis’ te koop in Wondelgem

“We wisten pas dat er een hart op ons dak stond nadat we het gekocht hadden”, glundert Maaike Loosveldt (34) die haar huis vier jaar geleden kocht met haar man Arthur Notteboom (31). “Bij de vorige bezoeken hadden ze dat wel gezegd, maar bij ons waren ze dat blijkbaar vergeten. Het was pas later dat een vriend ons stuurde. Hij had ons huis opgezocht op Google Maps en vroeg of we wisten dat er een hartje op stond. We waren aangenaam verrast, we zien het als een leuk extraatje aan de woning.”

Het waren de vorige eigenaars die het hartje daar achtergelaten hadden. Een kleine tien jaar geleden voerden ze een grondige renovatie uit en het dak was daar deel van. “Ze hebben een stuk bijgebouwd en de bestaande woning dat dateert uit 1935 opgefleurd. Daarbij werd ook het dak aangepast. Ze hadden ergens anders al een dak gezien met dakpannen die een hart vormen en vonden dat tof. Ze hebben zelf een ontwerp uitgetekend, de dakwerkers hebben het uitgevoerd.”

Volledig scherm Binnenkijken in het hartjeshuis in Wondelgem. © Topvastgoed

Woning met een ziel

Ook al is het hart op het dak een meerwaarde, het is niet het enige wat het huis in de Westergemstraat zo interessant maakt voor mogelijke kopers. Er valt veel licht binnen, er zijn twee tuintjes – eentje vooraan en eentje achteraan – en het is instapklaar. De totale ppervlakte bedraagt 185 vierkante meter waarvan 127 bewoonbaar.

Op het gelijkvloers vind je een leefruimte, een keuken met veel werkruimte, een gezellige eetplaats met zicht op het terras, een bergruimte en toilet. Op de eerste verdieping is een slaapkamer die momenteel dienst doet als bureau, en een badkamer met inloopdouche, toilet en aansluitingen voor een wasmachine en droogkast. Op de tweede verdieping is er nog een grote en een middelgrote slaapkamer.

Voor 429.000 euro is de stadsparel van jou. “We waren zeker niet van plan om zo snel te verhuizen omdat we wonen hier heel graag wonen”, vertelt Maaike. “Negen maanden geleden hebben we een zoon gekregen, Oscar, en we plannen om ons gezin nog verder uit te breiden. Toen een onverwachte opportuniteit zich voordeed hebben we die daarom gegrepen. Over enkele maanden verhuizen we twee straten verderop, we wilden absoluut in de buurt blijven.”

