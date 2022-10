Voor Maud (25) is Spartacus Run niet zomaar een hobby: Gentse gaat met bronzen medaille aan de haal op Europees kampioenschap

GentGent is sinds afgelopen weekend een bronzen medaille rijker. Maud Desouter (25) stond op het podium tijdens het Europees kampioenschap ‘Spartan Obstacle Course Racing’. “Tijdens een deel van de tocht sleur je een zandzak van maar liefst 19 kilo mee.”

In het dagelijkse leven is Maud Desouter HR-specialist bij technologiebedrijf BD, maar in haar vrije tijd houdt ze er een bijzondere hobby op na. De Gentse sleepte afgelopen weekend op het Europees kampioenschap ‘Spartan Obstacle Course Racing’ de bronzen medaille in de wacht. En die sport is niet voor doetjes.

“Misschien ken je wel de Spartacus Run in Wachtebeke", legt Maud uit. “Wat ik doe is eigenlijk hetzelfde, maar dan in competitie. Ik loop een tocht van 21 kilometer met onderweg tal van obstakels. Zo zijn er touwenparcours of muren waar je moet over klimmen. Ook sleep je tijdens een deel van de tocht een zandzak van 19 kilo mee.”

Na een selectie mocht Maud afzakken naar Londen. Daar mocht ze zich meten met de 22 beste Europese vrouwen. “Voor het geld moet ik dit niet doen (lacht). Ik heb hier 800 dollar mee verdiend. Al levert mijn goede score mij misschien wel een accreditatie op. Dan hoef ik in de toekomst mijn verblijf en inschrijving niet meer te betalen.”

Volledig scherm Slingeren aan 'monkey bars', voor Maud (25) is geen uitdaging te veel. © RV

Uitlaatklep

In de Verenigde Staten en Denemarken is Spartan Obstacle OCR al een grote sport. België kent sinds enkele jaren een eigen federatie. Zowel bij de mannen als de vrouwen mochten telkens twee Belgen deelnemen aan het EK. Ook Thibault Debusschere uit Riemst ging met een bronzen medaille naar huis. Het bewijs dat de sport in ons land aan een opmars bezig is. “Je merkt het tijdens de wedstrijden”, zegt Maud. “De competitie wordt stilaan volwassen.”

Al is de Gentse naar eigen zeggen niet meteen om de medailles te doen. “Fysiek diep gaan, is voor mij een uitlaatklep. Ik heb een bureaujob die me mentaal uitdaagt. Obstacle OCR daagt me fysiek uit. Ik ben vandaag alweer aan het werk en voel het wel in de benen, maar mijn ochtendlijk fietstochtje doet wonderen.”

“Het moeilijkste is om zowel de korte als de lange spieren te onderhouden”, besluit Maud. “Om de obstakels aan te kunnen heb je kracht nodig, de lange spieren. Voor de sprintjes tussen de obstakels door moet je de korte spieren gebruiken. Net die afwisseling maakt onze sport zo fijn. Zwaar of niet, ik zou het iedereen aanraden.”

