Voor het eerst in 101 jaar geen Gentse Feesten: “In 2021 dubbel zo hard feesten”

De Gentse Feesten 2020 mogen niet georganiseerd worden. Dat is de logische conclusie na de mededeling van premier Wilmès (MR) zonet. Geen festivals en massa-evenementen tot eind augustus. Of Gent daar alsnog een mouw aan zal passen met eventueel kleine evenementen, valt af te wachten. “Voor de Patersholfeesten willen we het advies van de veiligheidsraad”, klinkt het. Voor de organisatoren van de Gentse Feesten is er wel een financiële regeling uitgewerkt.

Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) is er zelf het hart van in. Tot vandaag nog koesterde Gent de hoop dat er toch Feesten zouden kunnen doorgaan, minstens in een light versie. Die hoop is nu volledig de kop ingedrukt. “Ik ga al van kleins af aan naar de Gentse Feesten, ik heb nooit anders gekend", zegt De Clercq. “Het is een moment waar veel Gentenaars echt naar uitkijken. De Feesten maken deel uit van ons Gentse DNA. Het zal de eerste keer in 101 jaar zijn dat de Feesten niet doorgaan. Dat is natuurlijk bijzonder jammer. In het belang van de bestrijding van het coronavirus heb ik begrip voor de beslissing en ik ben ervan overtuigd vele Gentenaars met mij. De Gentse Feesten trekken tien dagen lang dagelijks zo’n 100.000 bezoekers. Dat is een massa volk op een beperkte oppervlakte. Het zou in deze tijden onverantwoord zijn ze te laten doorgaan. Het is goed dat er nu duidelijkheid over is. Dat doet pijn als Gentenaar, we moeten hier samen door. We zijn als Gentenaars veerkrachtig. Als stadsbestuur gaan we de organisatoren, zowel de grote als de kleine, ondersteunen zodat ze de periode naar de volgende feesten kunnen overbruggen en we samen kunnen uitkijken naar een spetterende editie in 2021. We zullen dan dubbel zo hard feesten.”

Geld

Geen Gentse Feesten dus, maar voor de organisatoren heeft de stad dus wel een regeling uitgewerkt. “Het is eigenlijk onwezenlijk”, zegt een aangeslagen feestenschepen Annelies Storms. “Anderzijds willen we ook niet het risico lopen dat het virus ook de Feesten van volgend jaar verpest. Daarom hebben we beslist dat de pleinorganisatoren tot 80% van hun voorziene subsidie toch kunnen krijgen. Dat gaat in totaal over 730.000 euro. 50% krijgen ze als ze beloven om volgend jaar opnieuw Gentse Feesten te organiseren én samen een spetterend openingsevenement op poten te zetten. Ze kunnen nog 30% extra krijgen als ze in de periode van de Gentse Feesten een creatief alternatief voorzien waarmee ze de Gentenaars kunnen bereiken. Wat dat kan zijn moet nog uitgewerkt worden, en moet vooral voldoen aan de maatregelen die dan van kracht zullen zijn. Maar zelfs kleine optredens in de stad zullen heel waarschijnlijk niet mogen. Het zal eerder om een digitaal alternatief gaan.” (Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Geen Gentse Feesten in 2020 © Wannes Nimmegeers

Een inspanning die de organisatoren alvast appreciëren. “De stad heeft echt moeite gedaan om in overleg met ons tot een regeling te komen”, zegt bijvoorbeeld Ivan Saerens van Sint-Baafsplein. “Die financiële compensatie verzacht de pijn niet, maar garandeert wel dat we de brug naar 2021 kunnen maken. Voorlopig is het wonden likken. Dit is ‘du jamais vu’. De artiesten, de culturele wereld, de podiumbouwers, klank- en lichtfirma’s, boekingskantoren, zoveel mensen worden hierdoor getroffen. Om nog niet te spreken van de Gentenaars zelf. Want de Feesten zijn niet alleen een economisch gegeven, ze hebben vooral ook een sociaal en maatschappelijk aspect.” Dat beaamt ook Tineke De Rijck van de Korenmarkt. “Gezondheid gaat voor, maar de psychische gezondheid telt ook. Dit is misschien een logische beslissing, het blijft voor veel mensen een heel zware dobber.” Voor de kleine organisatoren is er wel goed nieuws. “Zij kunnen hun volledige subsidie behouden als ze hun voorziene productie verplaatsen naar een latere datum", zegt Storms. De volledige Feesten verplaatsen is geen optie. “Gentse Feesten zijn in juli, niet in september.”

Patersholfeesten?

Wat de nieuwe richtlijn bekent voor andere festivals, is nog niet duidelijk. Het lijkt vast te staan dat Copacobana in juni en Gent Jazz in juli al zeker geschrapt worden. “Over de Patersholfeesten in augustus willen we ons nog niet uitspreken”, zegt Storms. “Daar komt ook veel volk op af, maar de burgemeester wil daarover specifiek info inwinnen bij de Veiligheidsraad. Ook wat andere, kleinere feesten betreft, Woodrock in Mariakerke eind augustus bijvoorbeeld, doen we nog geen uitspraken. We wachten af hoe de situatie evolueert en wat de richtlijnen van de Veiligheidsraad dan zijn.”