Voor de snelle vinders: honderd flesjes alcoholvrij gin verstopt in Bourgoyen-Ossemeersen

Gent De Kijk van Kurt: “Wiens privacy is het meeste waard?”

Ik moet de afgelopen week zowat de meest gefilmde persoon in Vlaanderen geweest zijn. En dan heb ik het niet over mijn passage in The Voice Kids waar ik met mijn dochter een liedje heb gezongen, maar wel over mijn passage in het Gentse stadscentrum. Al bij het oprijden van de E17 in De Pinte werd ik door een vaste snelheidscamera geregistreerd. Hectometers verderop waarschuwde een verkeersbord me dat mijn auto de volgende kilometers in het oog werd gehouden voor een trajectcontrole. Bij het afrijden in Gent centrum kwam ik al gauw in het vizier van een LEZ-camera om een bocht later door een circulatieplan-lens te worden gevolgd. Nog niet goed afgedaald in parking Reep werd er een foto genomen van mijn nummerplaat om – zo heet het - het inrijden en afrekenen vlotter te doen verlopen. Net als Will Smith in Enemy of the State voelde ik me gevolgd en opgejaagd door het Big Brother-apparaat van de overheid. Had ik ergens te snel gereden, had ik een alweer veranderde verkeerssituatie niet opgemerkt, zou ik daarom binnen de kortste keren alweer een boete in mijn brievenbus vinden? Ik was er niet gerust in. Wie er wel met een gerust gemoed verder kunnen met het leven, zijn de daders die maandagochtend de 68-jarige Ginette, de uitbaatster van ontmoetingsplaats Open Huis, met een mes hebben bedreigd. De afgelopen maanden kreeg ze al 10 keer inbrekers over de vloer en deze week stond ze dus oog in oog met een messentrekker. Hoop dat de daders ooit zullen gevonden worden, heeft ze niet. Er mogen van het stadsbestuur immers geen veiligheidscamera’s worden gehangen om privacy-redenen. Ook van de inbreker die even verderop café Piramide beroofde zijn om dezelfde reden geen beelden. In plaats van een spitsvondig besluit aan deze column te breien, kan ik enkel meewarig het hoofd schudden.

13 april