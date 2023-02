Voor de fietsen binnenrollen en de restauratie: rondleidingen in het Groot Vleeshuis

Gent Gentse Alia (24) zamelt geld in voor vaderland Syrië na zware aardbeving: “Cocktails drinken voor de goede zaak”

Amper 24 jaar oud, maar een verhaal om u tegen te zeggen. Alia Abo Ismail vluchtte in 2017 van de oorlog in Syrië. Ze verzeilde in Gent, leerde Nederlands en is inmiddels cocktailshaker in restaurant Velvet aan de Zuid. Nu haar thuisland getroffen werd door een zware aardbeving, hoopt ze vanuit Gent haar steentje bij te dragen. Haar verhaal.