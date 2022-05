Voor de echte fans: Gentse chocolatier maakt levensechte Baby Yoda na in chocolade

Het is niet de eerste keer dat Stijn Vandenbouhede (21) uitpakt met een uniek stuk chocolade. In de winkel die hij samen met zijn vader en moeder runt kan je altijd terecht voor klassieke en bijzondere pralines en chocolade figuren, maar af en toe gaat Stijn van het padje. Zo heeft hij zijn eigen gitaar al nagemaakt in chocolade op ware schaal, maar ook de viool van Mozart en een schilderij van Raveel.

Voor Baby Yoda – gekend van de reeks The Mandalorian – gebruikte hij maar liefst 4,7 kilogram chocolade. Erboven ligt een dun laagje gekleurde cacao. “Alle uren samengeteld, heb ik er ongeveer een halve dag werk aan gehad”, zegt de jonge twintiger. “Ik ben zelf een grote Star Wars fan en in aanloop naar 4 mei, gekend als May the 4th be with you, wilde ik een geliefd personage uitlichten.” Het figuurtje is levensecht: zowel de kleuren als de grootte komt overeen met het personage.