Vóór april moeten werken in straten rond Vlasmarkt starten: “Per vijf parkeerplaatsen komt er een boom”

Gent Gent over­schrijdt kaap van 1.000 deelwagens, al is er één kritische kantteke­ning: “Het verschil is duidelijk”

In de Gentse straten staan er sinds kort exact 1.031 deelwagens. Een absoluut record, al valt op dat vooral in de deelgemeenten nog veel werk aan de winkel is. Waar de binnenstad 81 voorbehouden parkeerplaatsen voor deelwagens telt, zijn dat er in pakweg Oostakker slechts twee. Ontdek hier hoe het in jouw buurt gesteld is.

6:00