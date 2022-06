Volzet: overrompeling op Blaarmeersen zorgt voor ellenlange rijen

Gent Protest van de buren en vergunnin­gen raken niet rond, voorlopig geen nieuwe supermark­ten in hartje Gent

De plannen van Colruyt om in het leegstaande pand tussen de Hoogpoort en de Donkersteeg enkele supermarkten te vestigen, is op een ‘njet’ van de stad gebotst. Er zijn te veel elementen in het dossier die niet in orde zijn. Het huiswerk moet dus opnieuw gedaan worden, en dat kost tijd. Voorlopig dus geen Okay, Bio-Planet en Collect&Go in het hart van de stad.

16 juni