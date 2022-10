Volvo Trucks investeert 75 miljoen euro in bouw Gentse batterijmodulefabriek: “Knowhow in eigen handen nemen”

Bevoorradingszekerheid

Tot op vandaag worden zowel de cellen als de modules voor de vrachtwagenbatterijen aangeleverd door externe partijen, waaronder Samsung. Er is al een onderzoek lopende om de cellen in een Volvo fabriek in Zweden te bouwen. Het samenstellen van de modules met de ‘Zweedse’ cellen wordt de nieuwe activiteit in Gent. “Op die manier willen we met Volvo Group de knowhow in eigen handen nemen”, verduidelijkt Koen Leemans, Vice President van de Gentse Volvo Trucks fabriek. Door alle stappen in de productie van een elektrische vrachtwagen in handen te nemen, creëert de truckbouwer zo ook meer bevoorradingszekerheid voor zijn klanten en wordt het minder afhankelijk van derden.