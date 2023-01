Volvo Car-fabriek legt productie hele week stil: “Toeleveranciers blijven met tekort aan computerchips kampen”

‘Werkloosheid wegens overmacht’

Of een week sluiting te merken zal zijn in de jaarcijfers, valt af te wachten. Bij Volvo Car zijn ze nogal flexibel als het moet. De verloren uren kunnen worden ingehaald met zaterdagwerk of extra uren. Of dat ook zal gebeuren, is nog niet beslist. De werknemers werden intussen op de hoogte gebracht van de sluiting volgende week, zij worden op ‘werkloosheid wegens overmacht’ gezet. “Het is niet dat er niemand zal zijn in de fabriek”, zegt Blomme, “taken die wel kunnen uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld onderhoud, zullen gebeuren.”