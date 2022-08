Volop feest in Oostakker, dinsdag hoogtepunt met vlaaien en oogststoet

De oogstfeesten in Oostakker zijn traditioneel de afsluiter van de zomer. Al sinds vrijdagavond wordt er gefeest. Er is kermis, er zijn optredens, en het is een gezellige bedoening in het dorp. Toch is het elke keer weer uitkijken naar hét hoogtepunt: vlaaiendinsdag, de 44ste al. Dan zijn er gratis vlaaien voor iedereen, maar dan is er ook de traditionele oogststoet. Het is de enige Gentse stoet waarin nog dieren meelopen. Niet alleen zijn er heel wat trekpaarden te zien, er loopt dit jaar zelfs een herder met schapen mee, en een ganzenparade. In totaal zijn er 47 groepen die deelnemen, in Oostakker weten ze dus nog hoe ze een stoet moeten samenstellen.