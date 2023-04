Volle schoolbus rijdt in op bus De Lijn: drie leerlingen en begeleidster naar ziekenhuis

Britse supporter gegrepen door trein in buurt van Gent Sint-Pie­ters

In Gent is donderdagnacht een Britse supporter van West Ham United FC gegrepen door een trein. De 57-jarige man was in de buurt van station Gent-Sint-Pieters op een treinbedding geklommen. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis maar is later bezweken aan zijn verwondingen. Het parket van Oost-Vlaanderen spreek van een spijtig ongeval.