Volkswijken plots boos om jachthaven Houtdok, hoewel plannen al lang bestaan

Na Ledeberg heeft nu ook de Sint-Denijslaan een ‘inschuif­huis’: “Exacte timing en kosten­plaat­je”

Op zes weken een volledig nieuw huis? Dat kan. In de Sint-Denijslaan is de voorbije weken een inschuifhuis gezet, het tweede al in Gent. Dat is een kant-en klare woning in modules die letterlijk tussen andere woningen in wordt geschoven. Op 1 september trekken de bewoners erin, maar eerst zwaaien de inschuifdeuren open voor alle nieuwsgierigen.