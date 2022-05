Volkswijk Muide verovert het water: deelbootjes ‘Buut’ worden dit weekend te water gelaten

Voorlopig hebben ze drie stuks en er zijn niet meteen plannen om dat uit te breiden. De vzw Buut is al twee personen sterk en wil de deelbootjes promoten als wijkproject voor iedereen. “We hebben drie systemen om de bootjes uit te lenen, zodat het zeker laagdrempelig genoeg is”, zegt Lieven Van Holle. “Enige voorwaarde: de ontlener moet in onze wijk wonen: Muide, Meulestede of Afrikalaan. Welke passagiers hij of zij meeneemt, maakt niet uit, die mogen van overal komen.”

Met Buut wil Van Holle het leven in de Gentse wijk aangenamer maken en de mensen ook eens een ander zicht geven op de buurt, van op het water dus. Het deelbootproject werd geselecteerd en dus gesponsord door het Wijkbudget van de stad. “We kochten drie bootjes van het type Whaly 450 classic, aangedreven met een elektrische motor", vertelt Van Holle. “Dat type wordt in Nederland heel vaak gebruikt. Het is heel stabiel en je kan er comfortabel met zes volwassenen in zitten. We hebben de bootjes vernoemd naar straten op Muide-Meulestede-Afrikalaan. Ze kregen een havenstad als naam: Lubeck, Limba en Leith. Er werd gekozen voor namen beginnend met de letter L, als eerbetoon aan de overleden buurtwerker Lucien De Ridder.”

Doorgeefsysteem

De bootjes hebben een ligplaats aan de verlaagde kade in de Terneuzenlaan.​ “Er is een online reservatiesysteem op poten gezet", legt Van Holle uit. “Wie de bootjes wil ontlenen, moet eerst lid worden van de vzw én een opleiding volgen die ongeveer een uur duurt. Daarin leggen we de regels op het water uit, want die verschillen toch wel van de regels op de weg, maar ook het gebruik van de batterij. Voor elke boot hebben we drie batterijen in omloop. Wie een boot reserveert, kan zien wie de vorige gebruiker was, daar de batterij ophalen, en die dan eerst opladen voor er gevaren kan worden. We verhuren de bootjes in blokken van drie uren, in de voormiddag, de namiddag en de avond. Per tijdsblok rekenen we 30 euro, los van hoeveel personen er meevaren. We weten dat het doorgeefsysteem van de batterijen de achilleshiel van het project is, maar we hebben er alle vertrouwen in dat dit probleemloos zal verlopen, omdat het om een vrijwilligersinitiatief gaat en er toch een bepaald engagement van de gebruikers aan is gekoppeld, zoals bijvoorbeeld de opleiding.”

Volledig scherm De opvallende blauwe bootjes van Buut © RV / Buut

“Omdat we beseffen dat dit systeem zeker niet voor iedereen toegankelijk is, voorzien we ook open vaardagen. Dan zal een schipper rondvaren met toevallige passanten, of met mensen uit kwetsbare groepen, die zullen worden doorgestuurd door het OCMW of andere diensten. Zo kunnen ook zij meegenieten van dit wijkinitiatief. En dan plannen we nog stappen naar senioren en andersvalide mensen, die de bootjes misschien wel kunnen betalen, maar het niet zien zitten om zelf te varen. Ook voor hen zal een systeem met een schipper op poten worden gezet, daar kijken we naar een eventuele samenwerking met het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel.”

Het project Buut wordt nu zaterdag feestelijk ingehuldigd. Iedereen is welkom vanaf 14 uur aan de Terneuzenlaan, liefst in gestreepte marine-outfit. Tussen 14.30 en 17 uur mag iedereen gratis meevaren, er is bingo, aperitief en een grote zangstonde met scheeps- en zeemansliederen vanaf 17 uur. Vanaf 18.30 uur ontaardt alles in een Gruut Buurtfeest. Alle info: www.buut.be of Deelbootjes Buut op Facebook.

