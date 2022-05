Vogels met zwarte veren vliegen sneller: drie UGent'ers genomineerd voor verrassend onderzoek

Gent Oekraïense en Russische modellen defileren zij aan zij tijdens Belgian Fashion Week in Gent: “Dit is de geboorte­plaats van het textiel”

In Parijs, Milaan, Londen en New York organiseren ze al jaren modeweken, maar in Gent werd dit weekend een Belgian Fashion Week georganiseerd. Ontwerpers uit de hele wereld konden er hun collectie voorstellen aan een modebewust publiek. Opvallend: Oekraïense en Russische modellen defileerden er zij aan zij. Of hoe mode een politiek statement kan zijn.

21 mei