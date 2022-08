Vogelopvangcentrum doet bijzondere oproep: “Imkers, help onze wespendief en doneer alsjeblieft wat darrenbroed”

Mariakerke / Gent Mariakerk­se stappers ronden kaap van 20.000 euro met nog één dag te gaan. “Gentse BBQ om aan te sterken”

Het vijftal dat zondag uit Mariakerke vertrok om te voet 210 kilometer tot in de Ardennen af te leggen, heeft de doelstelling van 20.000 euro gehaald. Dat geld zamelen ze in voor Kom op Tegen Kanker, dus elke cent extra is meer dan welkom. “Geweldig hoeveel steun we krijgen”, glundert initiatiefnemer Koen Van Wassenhove.

