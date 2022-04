Voetpaden bezaaid met afval na stakingsactie Ivago: “Haal alles opnieuw binnen”

Overal in Vlaanderen legde personeel van de kinderopvang vrijdag het werk neer. De afvalophalers in Gent staakten mee uit solidariteit. “Ongeveer een derde van onze ophalers was niet aan de slag”, weet woordvoerder Sandra Deneef. “Dat had uiteraard een impact op onze werking. Het restafval is opgehaald, maar de ophaling van papier & karton raakte zwaar verstoord, net als die van het glas.” Met het slechte weer in het verschiet roept Ivago op om al het afval opnieuw binnen te nemen. Deneef: “We plannen geen extra rondes in. Bied het opnieuw aan bij de volgende ophaling (binnen vier weken, red.).”