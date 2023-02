Voetbalveld aan Watersportbaan zit in het nieuw: “We kozen bewust voor kunstgras”

GENT Ilse Delmeire (44) komt mee aan het hoofd van kunstencen­trum CAMPO

CAMPO, het kunst- en theatergezelschap in Gent dat prat gaat op experimenteren en innoveren, heeft een nieuwe co-kapitein aan het roer. Ilse Delmeire (44) neemt op 1 april de fakkel definitief over van Carl Gydé, die 18 jaar lang de zakelijk leider was. “CAMPO heeft een ijzersterke reputatie in het buitenland en hier kennen we een publiek dat wat meer uit is op experiment en vernieuwing.”.”