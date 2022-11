Voetbalclub voor de Bloemenkenswijk? Stad werkt aan opwaardering Jan Yoensplein

Het was Stijn De Roo (CD&V) die wilde weten wat de plannen zijn met het sportcomplex Jan Yoens. En plannen zijn er, gelukkig, al zijn ze nog niet concreet. “Op lange termijn moet er een masterplan komen voor de site”, zegt sportschepen Sofie Bracke (Open Vld). De gebouwen - in beheer van Farys - zijn uitgeleefd en lenen zich niet meer tot gebruik als een moderne sportaccommodatie. Op de site is naast Farys ook vww JONG actief, en die twee vullen elkaar onvoldoende aan. Ook is er te weinig toezicht voor de toch wel dure infrastructuur, zoals de atletiekpiste in polyurethaan en de kunstgrasmat voor het voetbalterrein.”

Volledig scherm De cafetaria aan Jan Yoens is al lang gesloten © RV

Hek

“Op korte termijn loopt een traject vanuit de Werkgroep Jeugd van de Bloemekenswijk, waarin onderzocht wordt hoe groot het draagvlak is om een eigen voetbalclub voor de wijk op te richten. Een eerste infovergadering met de buurt hierover zal plaatsvinden begin december. Dan zal afgetast worden of er voldoende mensen zijn die het engagement willen aangaan om effectief een voetbalclub op te richten. Verder weten we dat de buurt wil dat de site - met het skatepark, de speeltuin, het multisportveld, het trapveldje en de buurtsporthal Dracuna - vrij toegankelijk worden. Vandaag wordt de omheining rond de site dagelijks afgesloten, net zoals tijdens bijvoorbeeld verlengde weekends of de Gentse Feesten. Rond het voetbalveld en de atletiekpiste is er een tweede omheining. Wanneer er geen sportclubs actief zijn op het veld, dan kan deze zone ook door de buurt gebruikt worden. Daartoe is een klein poortje voorzien in de Hakkeneistraat. De buurt wil deze regeling behouden.”

De stad weet dat er op de site ook nood is aan extra buurtgericht aanbod voor kinderen en jongeren, met voorkeur voor voetbal. “Niet alleen zou dit de kinderen uit de buurt ten goede komen, dit aanbod kan ook op Gents niveau tegemoet komen aan de grote vraag naar voetbalvoorzieningen. Voor de cafetaria wordt bekeken of er op korte termijn werken kunnen worden uitgevoerd, zodat alvast het gelijkvloers weer open zou kunnen. Niet alleen voor sportclubs, maar ook als buurtontmoetingsplaats of terras voor bij de speeltuin.

