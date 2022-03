Vlasmarkt en Trefpunt verdedigen vlees op de Gentse Feesten: “Op een krop sla kunt ge geen hele nacht uitgaan”

Gent De Kijk van Kurt: “De écht mooiste club ter wereld”

Ik was een jaar of 8 toen mijn Duitse oom me op de lichtjes van het Olympiastadion in München wees. “Daar speelt de mooiste club ter wereld”, zei hij in het plat Bayerisch. Sedertdien pik ik nog wel eens een match mee als ik in de buurt ben, al is het geen sinecure om aan een kaartje te geraken. De Allianz-Arena zit telkens afgeladen vol. De écht mooiste club ter wereld leerde ik ook kennen toen ik 8 was. Ik stond met mijn papa onder ‘d’horloge’ in het Ottenstadion tijdens een wedstrijd tegen Berchem Sport in de Beker van Vlaanderen. Dat jaar werd ik André Raes op de speelplaats, kreeg ik een sjaal met fotootjes van de spelers erop en maakte ik ruzie met de jongens die met een paars-witte sjaal naar school kwamen. A Buffalo was born. Toen ik afgelopen zondag onze helden zag winnen tegen die van Anderlecht, had ik de volle 90 minuten kippenvel. Kippenvel van de gezangen en van de kolkende Ghelamco-Arena. Het kippenvel dat ik twee weken daarvoor ook had gevoeld toen het hele stadion de naam van onze Oekraïense Roman Bezus scandeerde toen hij ons in de toegevoegde tijd de overwinning schonk. Dat kippenvel was er die hele match, ondanks de spanning en het puike geleverde spel, niet geweest. Ik kon vanop mijn plaats, net zoals tijdens de meeste wedstrijden bijna het hele KAA GENT lezen op de zitjes aan de overkant omdat die tribune zo dunnetjes bezet was. Waarom kunnen wij Gentenaars niet wat ze in Genk, Antwerpen, Brussel en – oh dit doet pijn – Brugge wel voor elkaar krijgen? Waarom laat voetbalminnend Gent zich enkel zien in tijden van succes? Als diegenen die nu op de sociale media schooien om een abonnement om aan kaarten voor de bekerfinale te geraken, volgend jaar zelf een seizoenskaart kopen, dan maken we van ons Gantoise écht de mooiste club ter wereld. Komaan Buffalo’s!

