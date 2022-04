Vlammen slaan uit het dak bij woningbrand in Lentestraat

Gent 90 kilometer per uur op snelwegen rond Gent? Actiegroe­pen sturen open brief naar minister Lydia Peeters

Op de Internationale Dag tegen het Lawaai roept het Gentse collectief Ademruimte op tot een snelheidsverlaging op de snelwegen in en rond de stad. Volgens Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) is er géén draagvlak, maar dat ontkennen de actievoerders. “In 1900 was er ook ‘geen draagvlak’ voor het vrouwenstemrecht.”

27 april