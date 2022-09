Vlaamse Havendag komt terug in 2023, laatste editie dateert van 2017

Met de Vlaamse Havendag willen de Vlaamse overheid en de havenbedrijven de kennis en het maatschappelijk draagvlak over de havens vergroten, door aan te tonen dat de havens een positieve impact hebben op het dagdagelijkse leven van ons allemaal. De eerste editie van de Vlaamse Havendag kwam er in 2008. In 2011 was het opnieuw zover, en sindsdien is het een tweejaarlijks evenement geworden. De laatste editie dateert echter al van 2017. Stephanie D’Hose (Open Vld) wilde weten of het initiatief een vervolg krijgt, nu de coronacrisis achter de rug is, en kreeg een positief antwoord van Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Op 7 mei 2023 is het opnieuw Havendag. Een goede zaak, vindt D’Hose. “Het succes van de voorgaande edities toont aan dat de Vlamingen geïnteresseerd zijn in onze havens.”