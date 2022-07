Vlaams Belang wilde klacht indienen nadat burgemeester ‘joint’ rookt op Gentse Feesten: “Nochtans goed om te ontspannen, politici zouden het eens moeten proberen”

Mathias De Clercq wandelde zondag door de feestenzone met viroloog Marc Van Ranst. Bij Zataclan botsten ze op organisatoren Xavier Cloet en co. Van Ranst — op stap zonder mondmasker — mocht op de dj-toren oproepen om afstand te houden. Daarna werd het plein op stelten gezet voor ‘De Pétard van Gerard’, een joint waarvan zoveel mogelijk mensen een trekje moeten nemen. Dat gebeurt wel veilig, met een rietje waar elke keer een stukje van wordt afgeknipt, zodat niemand ziektekiemen aan de volgende kan doorgeven. Burgemeester Mathias De Clercq mocht het allereerste trekje nemen. Inhaleren deed de burgervader niet, een trekje nemen wel.

Stunt

Bij Vlaams Belang Gent viel het trekje in slechte aarde. “Burgemeester De Clercq stak openlijk en in het bijzijn van kinderen een joint aan, een cannabissigaret. Dit is niet alleen ten strengste verboden op zich, maar dat de burgemeester dit doet, komt ook nog eens neer op het ondermijnen van de eigen politiedienst, en recht en orde in het algemeen. Een burgemeester hoort de wetten na te leven en uit te voeren, niet er de draak mee te steken — laat staan een joint aan te steken.” Het Vlaams Belang Gent is dus niet te spreken over de stunt. “Drugs, ook cannabis, zijn nog steeds illegaal in ons land en dus ook in Gent. Openlijk druggebruik is strikt verboden, zeker in het bijzijn van minderjarigen.”

“Het uitvoeren van deze daad als burgemeester niet anders op te vatten dan een openlijk aanzetten tot druggebruik door iemand met duidelijke morele en politieke autoriteit”, zegt Gents partijvoorzitter Jonas Naeyaert “Bijzonder ondoordacht en onverantwoord, net nu met de Gentse Feesten politie- en sociale diensten hun handen vol hebben met alcohol- en drugmisbruik. Tal van jongeren hebben bovendien sinds de coronacrisis te kampen met verslavingsproblematiek. Is dit de voorbeeldrol die De Clercq wil spelen voor onze kinderen?”

Volledig scherm Marc Van Ranst reageert op Twitter nadat een gebruiker zich vrolijk uitlaat over de ‘joint’ van burgemeester De Clercq. © rv

CBD

Maar zo ondoordacht was de stunt niet. Bij de creatieve breinen achter Zataclan lijkt alles te draaien rond anarchie en het overtreden van de wet, maar écht helemaal gek zijn ze daar niet. Bovendien staat burgemeester Mathias De Clercq bekend als nuchter en sportief, roken doet hij ook niet. Xavier Cloet is dan ook niet onder de indruk van de klacht die het VB wil indienen. “We hebben de burgemeester uiteraard een joint met CBD gegeven. Dat is medicinale cannabis, wettelijk in orde. Da’s goed om te ontspannen, om wat vrolijker te worden, en tegen de reuma. Ik kan het eigenlijk elke politicus aanraden, en al zeker die van ‘t Vlaams Belang.” Ook Marc Van Ranst postte gisteren al op Twitter dat “het in de verste verte geen joint was. Maar het was wel geestig in Gent. Heel veel vriendelijke mensen op een zeer goed georganiseerd stadsevenement.”

Burgemeester De Clercq zelf reageert laconiek op de heisa. “Sommige mensen begrijpen blijkbaar de typische Gentse Feestenhumor niet, we raden hen warm aan om eens een bezoekje te brengen aan Zataclan”, klinkt het bij de burgervader.

Vlaams Belang bindt in nu blijkt dat het om een CBD-sigaret ging, maar blijft wel bij het principiële punt. “Het is nog maar de vraag of die nuance duidelijk was voor de kinderen die ernaar mochten kijken. Een burgemeester hoort de wetten na te leven en het goeie voorbeeld te geven. Deze misplaatste stunt slaat toch weer alles. Tal van jongeren hebben sinds de coronacrisis te kampen met verslavingsproblematiek. Is dit dan de voorbeeldrol die De Clercq wil spelen? Klacht indienen zullen we niet doen, maar de burgemeester mag zich aan een en ander verwachten zodra de gemeenteraad weer aanvangt.”

Het lijkt er dus op dat ze bij CirQ, de organisatie achter Zataclan, alweer hun jaarlijks relletje te pakken hebben.

