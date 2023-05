Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken wandelt van Oostende naar Brussel én houdt halt op de Muide: “Lisbeth hart onder de riem steken”

BINNENKIJ­KEN in het meest extravagan­te apparte­ment van Gent met eigen golfter­rein, te koop voor 2,4 miljoen euro

Zo’n appartement heb je nog nooit gezien... In Gent staat een penthouse te koop voor 2.360.000 euro en het is adembenemend mooi. Doordat het midden in het centrum ligt en op de vijfde verdieping, heb je een prachtig zicht op de binnenstad. En dan is er nog het golfterrein op het dak en de wijncel in de living…