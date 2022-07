Vlaams Belang dient klacht in tegen burgemeester wegens ‘aanzetten tot druggebruik’ op Zataclan, maar die deed eigenlijk niks verkeerd.

Gent IN BEELD. Dit was dag twee van de Gentse Feesten

De Gentse Feesten zijn goed ingezet. Vrijdagavond liepen de pleinen sneller voller dan anders en ook op zaterdag - dag twee - was er heel wat volk op been. Onze fotograaf was erbij om het allemaal vast te leggen op de gevoelige plaat.

17 juli