Virtual Reality-game, escape rooms en zelfs bijlwerpen: nieuwe spelhemel geopend in centrum Gent

GentIn een ruim keldercomplex in het hart van Gent is een nieuwe spelhemel geopend. Compleet met twee escape room, meer dan twintig Virtual Reality-games spelen en zelfs bijlwerpen. “Ideaal voor een uitje met familie of vrienden, een teambuilding, een vrijgezellen, kinderfeestjes. Elke leeftijd is hier welkom: van studenten tot grootouders met hun kleinkinderen.”

Heb je al gehoord van bijlwerpen? In de Verenigde Staten en Canada is het een populaire bezigheid, en in Brussel en Antwerpen kon je het ook al beoefenen, maar in Gent was het nog onbekend. Tot Next Level de deuren opende in de Sint-Niklaasstraat, pal in het centrum van Gent. “De bijlen zijn echt”, verzekeren Kiani Hallumiez en Laurent Bonny – zaakvoerders, samen met Nils Vanhassel. “Maar het is helemaal niet gevaarlijk. We geven altijd instructies mee in het begin en er hangen matten rond het hout zodat de bijl niet kan terugkaatsen.”

Kiani en Laurent amuseren zich kostelijk terwijl ze voortonen hoe het moet. Bijlwerpen is dan ook voor hen een nieuwigheid: Kiani startte jaren geleden Puzzle op in de Blekerijstraat (en intussen ook drie andere steden), Laurent en Nils runnen samen Level Up in de Normaalschoolstraat. Voor Next Level sloegen ze de handen in elkaar. “In Puzzle heb je enkel escape rooms, in Level Up enkel VR-games, hier heb je alles samen”, glundert het duo. “Het is hier ook veel ruimer. Er kan honderd man binnen op 2 uur tijd.”

Volledig scherm Laurent en Kiani in de bijlwerp-kooien. © Jill Dhondt

Van dodgeball tot recepten stelen

Bezoekers kunnen één spel spelen of verschillende spelletjes door elkaar. Zo kunnen ze beginnen met bijlwerpen om te eindigen met een VR-spel – in een cabine met een kabel of met een rugzak op een ruimer speelveld. “Momenteel kan je kiezen uit meer dan 20 VR-games”, vertelt Laurent. “Dat gaat van schieten met pijl en boog over zombies neerknallen tot een brug verdedigen vanuit de loopgraven in Wereldoorlog I. Het maximum aantal spelers? Zes.”

Vanaf volgend jaar kan je ook VR-racen en escape rooms boeken. De kamers zijn nog niet volledig af, maar het verhaal wel al: tijdens opgravingen werd een middeleeuwse brouwerij blootgelegd. In de brouwerij zou een fantastisch bierrecept liggen. Jouw missie? Het recept zoeken en stelen zonder opgemerkt te worden. “Elke activiteit kan afzonderlijk gespeeld worden, maar we bieden ook formules aan waarbij meerdere activiteiten gecombineerd kunnen worden” vertelt Kiani.

Voor of na het spel kan je op adem komen in het café, met een hapje en een drankje erbij. “De focus ligt op drankjes, maar tijdens kinderfeestjes kunnen we ook pannenkoeken en taart aanbieden”, vertelt Laurent. “Niet dat Next Level enkel voor kinderen bedoeld is, alle leeftijden zijn hier welkom. Het is ook ideaal om af te spreken met vrienden, voor vrijgezellenfeestjes, voor teambuildings, enzoverder.” Wie interesse heeft, kan gewoon langskomen, maar wil je zeker zijn van een plek, dan reserveer je best op voorhand.

Next Level, Sint-Niklaasstraat 27A, 9000 Gent. Op weekdagen van 13 tot 23 uur, op zaterdag van 10 uur tot 23 uur en op zondag van 10 uur tot 21 uur. Reserveren kan via de website.

Volledig scherm Uitblazen kan in het café. © Jill Dhondt

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.